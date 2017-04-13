Певица Шер призвала Великобританию признать геноцид армян

Американская певица и актриса армянского происхождения Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) призвала власти Великобритании признать геноцид армян 1915 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press Associarion в четверг, 13 апреля.

Шер заявила, что Вашингтон и Лондон отказываются называть геноцидом гибель армянского населения в последние годы существования Османской империи. «Мы — маленькие. У Армении нет выхода к морю. У нас нет нефти. Нам нечего им дать», — отметила певица.

По словам артистки, президент США Дональд Трамп не собирается признавать геноцид.

В сентябре 2016-го американская телезвезда Ким Кардашьян раскритиковала издание The Wall Street Journal за рекламу сервиса для общения, представители которого отрицали гибель армянского народа в Османской империи.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В ряде государств, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

Шер — певица и актриса. В ее дискографии более 20 студийных альбомов. Последнюю сольную пластинку Closer to the Truth она выпустила в 2013 году. Шер снималась в таких фильмах, как «Иствикские ведьмы», «Русалки» и «Бурлеск».