«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»

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Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом

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Armenian Genocide
Фото: genocide-museum.am

Ровно год назад Совет ООН по правам человека официально объявил истребление езидов боевиками «Исламского государства» в августе 2014-го геноцидом. Это довольно неординарное событие: обычно дипломаты стараются избегать слова «геноцид», используя более сдержанные формулировки. Связано это с тем, что обвинения в организации геноцида, зачастую крайне слабо обоснованные, стали привычным инструментом в политических баталиях разного уровня. Российским читателям за примером далеко ходить не надо: Киев не оставляет надежд добиться признания голодомора геноцидом этнических украинцев. «Лента.ру» разбиралась, что же такое геноцид и чем он отличается от других схожих по характеру преступлений.

«"Исламское государство" виновно в геноциде, а также многочисленных преступлениях против человечности и военных преступлениях против езидов: тысячи представителей этой религии удерживаются боевиками в плену и являются объектами невообразимых зверств (…). ИГ пыталось уничтожить их полностью, убивая, обращая в обычное и сексуальное рабство, пытая и подвергая нечеловеческому обращению, приводившему к медленной смерти. Взрослых насильно обращали в другую веру, детей изымали из семей и превращали в боевиков, людям запрещали исповедовать свою веру и осуществлять религиозные практики. ИГ не скрывало, что его цель — уничтожить езидов полностью или частично». Это заявление Совета ООН по правам человека — один из немногих документов организации, где используется слово «геноцид». Несмотря на то что еще в 1948 году Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла «Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», которую подписало большинство стран (с рядом исключений, в числе которых около половины африканских государств, Таиланд, Туркмения, Япония и Индонезия), ООН предпочитала не разбрасываться этим термином.

Вопрос признания

Согласно оригинальному тексту конвенции, под определение «геноцид» подпадают следующие действия против какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы: убийство, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение, предотвращение деторождения и насильственная передача детей в другую этническую группу. При этом геноцидом не считаются этнические чистки — это отдельное преступление.

В геноциде, по конвенции, можно обвинить только физическое лицо, так или иначе участвовавшее в преступлении. Выдвижение обвинений против государств документ не предусматривает. Крайне важно, имел ли человек намерение совершить преступление: если некое лицо участвовало в геноциде, не осознавая этого, к ответственности за геноцид его привлечь нельзя.

Какой-либо юридической процедуры признания геноцида Организацией Объединенных Наций не существует. Как правило, в рамках структуры ООН то один, то другой орган использует термин «геноцид» в своих документах, и в последующем в прессе эти геноциды подаются как «признанные ООН». Благодаря жестким рамкам, заданным определением конвенции, и политическим разногласиям между странами-членами организации общепризнанных геноцидов совсем немного.

Холокост, с которого все началось

Хотя холокост — массовое уничтожение европейских евреев — происходил еще до того, как была принята Конвенция ООН, он считается примером геноцида — во многом благодаря своей массовости. По разным подсчетам, во время холокоста погибли от 6 миллионов до 11 миллионов человек. Такой разброс цифр объясняется отчасти тем, что многие историки включают в число жертв геноцида представителей других групп, помимо еврев: славян, цыган, «Свидетелей Иеговы» и прочих.

Часть ответственных за геноцид были осуждены на Нюрнбергском трибунале, но многих рядовых исполнителей и руководителей среднего звена судили отдельно — как правило, в тех концлагерях, где они совершали преступления: Дахау, Бельзене, Майданеке, Треблинке, Маутхаузене и других. Большинство были приговорены к смертной казни или пожизненному заключению.

Чем дальше уходила война, тем менее жесткими становились приговоры. К примеру, в Маутхаузене в 1946-м из 69 подсудимых 62 приговорили к повешению, а в Треблинке 18 лет спустя из 11 человек не был казнен ни один, хотя четверо получили пожизненное заключение.

Три паши и геноцид

Один из самых противоречивых и болезненных эпизодов — геноцид армян, осуществленный турками в 1915 году. Оценки числа жертв различаются радикально — от 200 тысяч до 2 миллионов. Большинство историков придерживаются мнения, что погибли около миллиона человек плюс-минус триста тысяч. Юрист Рафаэль Лемкин, который ввел в начале 1930-х термин «геноцид», использовал массовые убийства армян в качестве характерного примера.

Считается, что уничтожение армян санкционировали «три паши» — триумвират Талаат-паши (изобрел выражение «окончательное решение армянского вопроса»), Джемаль-паши и Энвера-паши, державший под контролем правительство. Поводом для начала резни стала мнимая измена, которой Стамбул объяснил поражения своих войск на восточном фронте. Армян депортировали из приграничных районов, мужчин расстреливали. Для переселенцев намеренно создавались нечеловеческие условия, приводившие к массовой гибели депортированных. Боевики турецких националистических организаций вырезали армян целыми деревнями безо всякой санкции сверху.

Уже после Первой мировой армянские националисты провели «Операцию Немезида», уничтожив тех организаторов геноцида, до которых смогли дотянуться. Талаата убили в 1921-м в Берлине, Джемаля — в 1922-м в Тифлисе. В том же году в Берлине армянские мстители ликвидировали главу турецкой контрразведки Бехаэддина Шакира. Из устроителей геноцида армяне не сумели убить только Энвера-пашу — он погиб от клинка красного конника в таджикском кишлаке Чагана в августе 1922 года.

Вопрос о признании геноцида армян — один из самых болезненных в отношениях Турции с другими странами. Многие государства признают факт геноцида, а Швейцария даже ввела уголовное наказание за его отрицание. В 2016-м принятие бундестагом резолюции о геноциде армян привело к политическому кризису в отношениях Берлина и Анкары. В 1985-м Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств упомянула массовые убийства армян в 1915 году среди случаев геноцида.

Радио тысячи холмов

«Я верю, что скоро взойдет заря! Для тех из вас, кто молод и не знает этого слова, заря — это первый свет солнца в начале нового дня. Займется тот день, когда не останется больше тараканов на земле Руанды. Слово "таракан" будет забыто навсегда».

Эти слова — фрагмент одной из передач «Радио Тысячи холмов» — пропагандистской станции, вещавшей в Руанде в 1993-1994 годах. «Тараканами» (иньези) ее ведущие презрительно именовали народность тутси. Во времена бельгийского колониального владычества этническое меньшинство тутси считалось привилегированной частью населения.

В апреле 1994-го неизвестные сбили самолет руандийского президента Хабиариманы на подлете к столичному аэропорту. Это событие запустило волну преступлений: этническое большинство — хуту — начало расправу над тутси. В убийствах участвовали армия, добровольческие формирования, полиция. Геноцид направлялся временным правительством страны — Кризисным комитетом, а также Минобороны. Большинство тутси были убиты собственными соседями-хуту, бок о бок с которыми они жили годами. В ход шли винтовки, мачете, ножи, заостренные палки, практиковались массовые изнасилования. Скорость убийств в пять раз превышала скорость убийств во время холокоста. Геноцид удалось прекратить лишь в июле 1994-го — после того, как отряды тутси во главе с нынешним президентом Руанды Полем Кагаме начали наступление и захватили большую часть страны. За три месяца погибли от 800 тысяч до миллиона человек.

Геноцид в Руанде стал позором для ООН: руководство организации запретило «голубым каскам», находящимся в стране, вмешиваться в происходящее, а затем вывело большинство войск. Командующий миссией генерал-майор Даллер назвал миссию ООН в Руанде провальной. В 2014-м генсек ООН Пан Ги Мун попросил у руандийского народа прощения и заявил, что его сотрудники до сих пор испытывают стыд за то, что допустили гибель невинных людей.

Проблема терминологии

Это лишь три примера массовых убийств, признанных геноцидом. Со многими другими расправами возникают сложности юридического плана. К примеру, можно ли считать геноцидом бойню, устроенную красными кхмерами в Кампучии, учитывая, что они убивали представителей той же национальности, придерживающихся той же религии? Для кампучийских событий в конце концов придумали определение «самогеноцид» — довольно удачное, но не подпадающее под рамки конвенции.

Сейчас вопрос признания или непризнания геноцидом того или иного эпизода отдан на откуп правительствам отдельных стран, которые, как правило, руководствуются в этих случаях собственными политическими интересами. Характерный пример демонстрирует в данном случае Украина. Во времена президента Виктора Ющенко Киев начал кампанию по признанию геноцидом массового голода на территории УССР в 1932-1933 годах. По мнению Ющенко и ряда украинских историков, Москва намеренно устроила голод, чтобы уничтожить побольше этнических украинцев.

В конечном счете Киеву удалось добиться от ряда стран мира признания голодомора геноцидом, но Евросоюз это сделать отказался. Ахиллесова пята аргументации — жертвами массового голода в указанный период становились не только этнические украинцы, но и русские, и казахи. Не сумела Украина отстоять свою точку зрения и в ООН — Организация Объединенных Наций по-прежнему не считает голод 1930-х геноцидом в отличие от, например, еврейских погромов, устроенных украинскими националистами в 1919-м.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.

Алексей Куприянов

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