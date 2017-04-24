В Нью-Йорке прошел митинг в память геноцида армян

Тысячи манифестантов вышли на площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке в 102-ю годовщину геноцида армян в Османской империи. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Памятные мероприятия проводятся ежегодно 24 апреля начиная с 1920-х годов. В этот день в 1915 году сотни представителей армянской интеллигенции были арестованы в Стамбуле для последующего расстрела. В последующие годы османские власти насильно выгоняли армян из домов и заключали их в концлагеря. По разным оценкам, от этих злодеяний погибли от 600 тысяч до 1,8 миллиона человек.