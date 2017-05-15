Турция отказала немецким депутатам в посещении авиабазы Инджирлик

Власти Турции не позволили группе немецких депутатов посетить авиабазу Инджирлик, где проходят службу военные бундесвера. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Deutsche Welle.

Одной из причин, по которым сорвался визит парламентариев, стал тот факт, что Германия предоставила на своей территории убежище нескольким турецким офицерам, подозреваемым в причастности к попытке государственного переворота.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя действия Анкары, заявила, что Берлин рассмотрит вопрос о выводе своих войск из Турции, пишет The Independent. По ее словам, Германия продолжит диалог с властями республики, однако одновременно будет изучать возможные альтернативы, в числе которых размещение военных в Иордании.

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На сегодняшний день на авиабазе Инджирлик размещены 260 военнослужащих бундесвера. Они участвуют в операции международной коалиции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая проводится на территории Сирии.

Это уже не первый раз, когда Турция отказывается пустить на объект немецких парламентариев. Аналогичная ситуация произошла летом прошлого года. Официально отказ ничем не был мотивирован. Тем не менее в сентябре 2016-го визит депутатов ФРГ на авиабазу все же был согласован.

Резкое охлаждение отношений между Анкарой и Берлином произошло после того, как 2 июня 2016-го депутаты бундестага практически единогласно одобрили резолюцию о признании геноцида армян Османской империей в 1915 году.