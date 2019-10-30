Турция пристыдила США за признание геноцида армян

Американский посол в Турции Дэвид Саттерфилд вызван в турецкий МИД. Как сообщает агентство Anadolu, это произошло из-за резолюций о геноциде армян и санкциях против Анкары, принятых палатой представителей Конгресса США.

Как написал представитель президента Турции Ибрагим Калын, решения депутатов — «один из постыдных примеров политизации истории». Он также призвал Вашингтон посмотреть на свою историю, передает ТАСС.

При этом глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун отметил, что решения навредят отношениям страны. «Те, кто голосовал в поддержку резолюции, будут нести ответственность», — указал он.

Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Также они одобрили санкции против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

Турция в свою очередь признает, что множество армян погибли в те времена в столкновениях, однако не считает происходившее геноцидом. Анкара утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили.

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