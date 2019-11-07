Эрдоган обсудит с Путиным Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я провел переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку», — сказал турецкий лидер. Известно, что с Трампом он побеседовал 6 ноября по телефону, после чего принял решение посетить США с официальным визитом.

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5 ноября Россия и Турция начали второе совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в 160 километрах от населенного пункта Кобани. Отмечается, что в патрулировании участвуют около 50 единиц техники, в том числе российские бронированные автомобили «Тигр» и турецкие Kirpi.

22 октября российский и турецкий лидеры после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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