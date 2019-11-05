Россия поможет Асаду обуздать курдов

Российская сторона готова способствовать переговорам между курдскими вооруженными формированиями и правительством Сирии, в том числе по вопросу вхождения курдских частей в состав Сирийской арабской армии (САА). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, сообщает «Интерфакс».

«Мы не раз говорили, что выступаем за налаживание диалога между представителями центральной власти Дамаска и рассматриваем курдов в качестве неотъемлемой части сирийского народа», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия готова помогать налаживанию диалога по всем вопросам между сирийским правительством и «Демократическими силами Сирии».

Ранее сообщалось, что курдские отряды отошли от сирийско-турецкой границы, уступив позиции сирийским пограничникам.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции «Источник мира».

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