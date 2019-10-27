Курды покинули сирийско-турецкую границу

Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает пресс-служба SDF, пишет РИА Новости.

«После интенсивных обсуждений с РФ наших возражений мы согласились выполнить ее инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии...», — говорится в сообщении. На позиции курдов встанут сирийские пограничники центрального правительства.

Сирийские курды также призвали Россию помочь наладить диалог между автономной администрацией курдов и властями в Дамаске. Кроме того, в SDF заявили, что придерживаются обязательств по примирению.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на Министерство иностранных дел Сирии, Дамаск приветствует отвод подразделений курдских отрядов.

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22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, за 150 часов отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится установленная Турцией зона безопасности.

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