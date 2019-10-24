Раскрыты масштабы и сроки усиления российской военной полиции в Сирии

Для усиления российской военной полиции в Сирии в регион дополнительно направят два батальона. Об этом рассказал РИА Новости источник в Министерстве обороны России.

По его данным, переброска произойдет через неделю. В общей сложности в Сирию отправятся 276 военных полицейских и 33 единицы военной техники.

Ранее сообщалось, что Москва может усилить российские силы в Сирии, направив туда еще один пехотный батальон и легкую бронетехнику.

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База военной полиции располагается в районе сирийского города Кобани (Айн-эль-Араб) на господствующей высоте. С нее хорошо просматриваются как граница с Турцией, так и окрестности города.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, за 150 часов отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится установленная Турцией зона безопасности.

Операция «Источник мира» проводилась с 9 октября и была направлена против курдов, которых Анкара причисляет к боевикам, и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В то же время турецкие власти заявили о готовности возобновить ее в случае необходимости.

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