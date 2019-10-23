США призвали Турцию к осторожности при сделке с Россией

США призвали Турцию к осторожности при заключении сделки с Россией по Сирии. Об этом сообщил источник в американской администрации, его слова приводит ТАСС.

Представитель отметил, что Соединенные Штаты выражают Турции свое недовольство в связи с приобретением Анкарой российских ракетных комплексов. Он призвал Турцию и «всех остальных» быть осторожными в соглашении с Россией. Также работник администрации президента США Дональда Трампа сказал: «Мы всегда пристально следим за россиянами, где бы они ни были».

По его словам, США будут работать и с Турцией, и с сирийскими курдами, чтобы сохранить хорошие отношения с обеими сторонами. Источник добавил, что Соединенные Штаты не играли никакой роли в соглашении между Турцией и Россией.

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22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Американский телеканал CNN сообщил, что США оказались крупнейшим геополитическим неудачником после заключения договора между Турцией и Россией.

Операция «Источник мира» проводилась с 9 октября и была направлена против курдов, которых Анкара причисляет к боевикам, и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В то же время турецкие власти заявили о готовности возобновить ее в случае необходимости.

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