В США заявили об очередном унижении из-за России

После соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным совместно патрулировать север Сирии США оказались крупнейшим геополитическим неудачником. Об этом сообщает CNN.

Журналисты телеканала считают, что сделка добавила унижения Вашингтону: министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».

Американский сенатор-демократ Боб Менендес отметил, что Россия и Турция «получили именно то, что хотели», передает USA Today. По его мнению, российская и турецкая стороны вышли победителем, а у Вашингтона даже нет ясности относительно того, где могут остаться американские войска.

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Ранее, 22 октября, Путин и Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) было объявлено 9 октября. США отказались помогать курдам, пользовавшимся всегда поддержкой Вашингтона, и объявили о выводе армии с севера Сирии. Американских солдат было решено перебросить в Западный Ирак, однако там заявили, что у США нет разрешения на пребывание на территории страны.

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