Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака

Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных.

«Военные силы США получили разрешение на въезд в Курдистан, чтобы выехать за пределы Ирака. Оставаться на территории страны им не разрешается», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это противоречит заявлению Пентагона о том, что военные, эвакуированные с севера Сирии, должны перебраться на запад Ирака, чтобы продолжить операцию против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и «помочь защитить Ирак».

О том, что США перебросят в Западный Ирак около тысячи солдат из Сирии, министр обороны Марк Эспер заявлял 20 октября. По его словам, переброска осуществляется самолетами по воздуху и конвоями по земле. Предполагалось, что процесс передислокации займет несколько недель.

Днем 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ. США отказались поддерживать турецкую операцию и объявили о выводе войск с севера Сирии. Решение американского президента Дональда Трампа курды, пользовавшиеся ранее поддержкой Вашингтона, сочли «ударом ножом в спину» и закидали покидавшие Сирию военные автомобили картошкой и помидорами.

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