Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает ТАСС

Охрану аэродрома обеспечивает сирийская правительственная армия и ее союзники. По словам командира подразделения, взявшего на себя эту задачу, в 2014 году аэродром захватили боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), а в 2017-м он перешел под контроль оппозиционных «Демократических сил Сирии» (ДСС), после чего там появилась база США.

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«Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», — приводит агентство слова сирийского офицера.

20 октября российские журналисты вместе с военными вошли на покинутую американцами базу США под Манбиджем. По их рассказам, отход американских военных больше напоминал бегство — так много вещей и оборудования было оставлено.

Ранее 20 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон перебросит в Западный Ирак около тысячи солдат из Сирии. По словам министра, переброска войск осуществляется самолетами по воздуху, а также конвоями по земле. Весь процесс передислокации займет несколько недель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». После начала операции из Сирии в Ирак перебросили солдат международной коалиции во главе с США. В общей сложности из страны вывезли 150 военных, в том числе американцев.

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