Российские вертолеты на бывшей базе США в Сирии попали на видео

Прибытие вертолетов Воздушно-космических сил России на аэродром Табка в Сирии попало на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Отмечается, что пока неизвестно, когда воздушная гавань сможет принять самолеты: боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» перед отступлением из аэродрома пытались уничтожить взлетную полосу.

В настоящий момент территорию Табки контролируют сирийские правительственные войска. Отмечается, что ранее аэродром занимали террористы, затем курдские вооруженные отряды, а после них на объект пришли американские военные.

20 октября российские журналисты вместе с военными вошли на покинутую американцами базу США под Манбиджем. По их рассказам, отход американских военных больше напоминал бегство — так много вещей и оборудования было оставлено.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». США отказались поддерживать операцию и вывели войска с севера Сирии.

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