Россия рассказала об оставшихся без охраны из-за Турции тюрьмах с террористами

В Сирии 12 тюрем с заключенными боевиками из других стран остались без охраны из-за турецкой операции «Источник мира». Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — сказал глава оборонного ведомства. Он также призвал объединить усилия, направленные на борьбу с террористической пропагандой и идеологией.

Ранее Россия гарантировала Турции, что на севере Сирии не будет никаких курдских вооруженных формирований, которые Анкара считает террористическими. Речь идет о бойцах «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана».

18 октября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет добиться от России вывода курдских формирований из сирийского города Манбиджа.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы боевики YPG могли отступить за границы 30-километровой «зоны безопасности». При этом стороны пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Эрдоган объявил о начале операции против Рабочей партии Курдистана и ИГ 9 октября. Удары по позициям курдов наносятся совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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