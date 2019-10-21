Шойгу назвал причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу считает, что таким образом Соединенные Штаты хотели сдержать Китай и Россию. По его словам, ДРСМД перестал удовлетворять интересам американской стороны из-за растущего военного потенциала обеих стран, а также расширения сотрудничества между ними.

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Также министр заявил, что США заранее готовились к разрыву договора, когда обвиняли Россию в его нарушении. Шойгу подчеркнул, что существует высокая вероятность размещения в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет, которые раньше были запрещены договором.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что возможное размещение США ракет средней дальности в Азии касается и России, поскольку оно может затрагивать территорию страны.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Он запрещал странам производить, испытывать и развертывать такое оружие. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. В Москве отвергают все обвинения.

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