Путин пригрозил ответными мерами в случае появления американского оружия в Азии

Россия зеркально ответит на появление американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в Азии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Будет ли это улучшать ситуацию в Азии? Нет, будет только ухудшать, будет создавать новые угрозы», — сказал он, выразив надежду на урегулирование ситуации до принятия окончательного решения.

Ранее Путин заявил, что в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ситуация в мире ухудшилась.

В августе заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США обсуждают с союзниками возможность развертывания новых ракет средней дальности в Азии. Она подчеркнула, что принимать решение на этот счет — суверенное право лидеров данных государств.

ДРСМД был заключен СССР и США в 1987 году. Он запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор прекратил действовать 2 августа 2019 года по инициативе Вашингтона.

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