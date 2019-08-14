США захотели больше ракет возле Китая

США обсуждают с союзниками возможность развертывания новых ракет средней дальности в Азии. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Associated Press.

«Принимать решение на этот счет — это суверенное право лидеров данных государств. Любое решение будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США», — подчеркнула дипломат. Кроме того, она добавила, что американцы призывают Китай присоединиться к переговорам по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями.

В начале августа сообщалось, что министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии как можно скорее.

2 августа стало известно, что США приступили к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пентагоне заявили, что разработка ракет продолжится «в полной мере (...) в качестве разумного ответа на действия России».

В свою очередь, в МИД России указали на то, что Москва не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение.

2 августа официально прекратилось действие ДРСМД. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. Договор не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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