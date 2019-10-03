Путин порассуждал о близости к Богу после вопроса о его фразе про ядерный удар

RIA_Kremlinpool / Telegram

Президент России Владимир Путин порассуждал о близости людей к Богу после напоминания о его прошлогодней фразе про то, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай. Видео его выступления на пленарном заседании международного клуба «Валдай» опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Как видно на записи, Путину задали вопрос: «Стали ли мы за этот год ближе к раю?»

«Мы все всегда одинаково близки к Господу. И Он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала. Она ухудшилась в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это очевидно для всех», — заявил Путин.

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18 октября 2018 года Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие, только удостоверившись, что кто-то наносит по ней удар. Он подчеркнул, что агрессор должен знать о неизбежности возмездия. «Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал президент.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что главное в словах Путина — то, что Москва никогда первой не использует свой ядерный потенциал.

ДРСМД был заключен СССР и США в 1987 году. Он запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор прекратил действовать 2 августа 2019 года по инициативе Вашингтона.

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