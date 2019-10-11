Путин назвал угрозу размещения американских ракет в Азии

Возможное размещение США ракет средней дальности в Азии касается и России, оно может затрагивать территорию страны, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 11 октября.

«Москву это не радует», — сказал он.

4 октября в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что РФ зеркально ответит на появление американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в Азии. По его словам, подобные действия со стороны американских властей только создадут новые угрозы.

В августе появилась официальная информация о том, что США обсуждают с союзниками возможность развертывания новых ракет средней дальности в Азии.

В начале того же месяца прекратил свое действие договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавший странам производить, испытывать и развертывать данное оружие. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. В Москве отвергают все обвинения.

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