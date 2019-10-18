Лавров назвал ответные меры на испытания США запрещенной договором ракеты

Россия будет разрабатывать запрещенные ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружения в ответ на испытания, проведенные США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По его словам, даже если Россия создаст подобное оружие, она не будет размещать его «ни в одном регионе мира» до тех пор, пока это не сделает США. Глава МИД отметил, что о зеркальном ответе на действия Вашингтона говорил президент России Владимир Путин.

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США испытали крылатую ракету наземного базирования Tomahawk («Томагавк») 19 августа. Ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние более чем в 500 километров. 23 августа Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США. По словам президента, американская сторона, выйдя из ракетного договора, развязала себе руки для развертывания запрещенных ракет.

Действие ракетного договора было официально прекращено 2 августа. Свое решение о выходе из соглашения Вашингтон объяснил неоднократными нарушениями условий договора российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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