Отступившим из Сирии в Ирак американцам поставили условие

Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, могут находиться на его территории в течение месяца. Такое заявление сделал министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари в эфире телеканала «Аль-Хадас».
Глава оборонного ведомства отметил, что американские войска, которые ранее находились в Сирии, должны покинуть Ирак через четыре недели. 22 октября стало известно, что военные силы США получили разрешение на въезд в Курдистан, только чтобы затем выехать за пределы Ирака.
О том, что США перебросят в Западный Ирак около тысячи солдат из Сирии, стало известно 20 октября. Переброска осуществлялась самолетами по воздуху и конвоями по земле.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее целью значилась борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и ИГ. США отказались поддерживать одну из сторон и объявили о выводе войск с севера Сирии.
Решение американского президента Дональда Трампа курды, пользовавшиеся ранее поддержкой Вашингтона, сочли «ударом ножом в спину» и закидали покидавшие Сирию военные автомобили картошкой и помидорами. 22 октября Россия объявила об окончании турецкой операции в Сирии.