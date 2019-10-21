Курды закидали американских военных помидорами и камнями

Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город. Видео опубликовано в YouTube-канале курдской новостной службы Hawar News Agency.

На кадрах видно, как курды провожают военные автомобили в США, бросая в них камни и овощи. Таким образом местные жители отреагировали на решение американского лидера Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии.

В начале октября боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали «ударом ножом в спину» заявление Вашингтона об уходе американских войск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал в Сирии операцию под названием «Источник мира», ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). США отказались поддержать курдов и вывели войска из Сирии.

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