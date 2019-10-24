Россия отправит в Сирию больше военной техники

Россия может направить в Сирию еще один пехотный батальон, а также собирается перебросить туда дополнительную легкую бронетехнику. Таким образом планируется усилить российскую военную полицию, сообщает в четверг, 24 октября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания. Личного состава военной полиции пока достаточно для патрулирования, но, по его словам, «ничто не мешает при необходимости выслать в Сирию еще один батальон». О планирующемся усилении рассказал ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

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Накануне, 23 октября, в сети появилось видео передвижения колонны военных вдоль сирийско-турецкой границы. На кадрах видно, как машина с российским флагом перемещается по улицам сирийского города.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» было объявлено 9 октября. Власти США отказались помогать курдам, долгое время пользовавшимся поддержкой Вашингтона, и объявили о выводе армии с севера Сирии.

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