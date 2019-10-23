Российский патруль на сирийско-турецкой границе попал на видео

Kotsnews / Telegram

Российская военная полиция начала патрулировать участок вдоль сирийско-турецкой границы. Видео передвижения колонны военных опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

На кадрах видно, как машина с российским флагом перемещается по улицам сирийского города. В описании к ролику говорится, что патрулирование границы осуществляется в районе Кобани и Джараблуса на севере страны.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» было объявлено 9 октября. Власти США отказались помогать курдам, долгое время пользовавшимся поддержкой Вашингтона, и объявили о выводе армии с севера Сирии. Американских солдат было решено перебросить в Ирак, однако там заявили, что у США нет разрешения на пребывание на территории страны.