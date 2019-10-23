В Сирии активизировалась российская авиация

Воздушно-космические силы (ВКС) России активизировались в Сирии. Об этом в среду, 23 октября, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

По его словам, сирийская армия использует несколько истребителей Су-35, в то время как российские силы задействовали Су-24М2 и Су-34. Удары по террористам наносятся на юге провинции Идлиб.

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В прошлый раз бомбардировщики ВКС России нанесли массированный удар по позициям боевиков в сирийском Идлибе 14 октября. Как отмечали источники издания «Аль-Масдар», целью стали террористы из движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещено в России), закрепившиеся в районе города Эриха.

Массированный налет на позиции боевиков происходил в то время, когда в Сирии проходила военная операция «Источник мира», объявленная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 9 октября.

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