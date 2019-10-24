Россия продолжит помогать курдам и сирийцам найти общий язык

Российская сторона готова и дальше помогать курдам и официальному Дамаску налаживать диалог. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Готовы и далее помогать сирийским властям и курдам в выстраивании диалога по насущным вопросам», — сказал российский дипломат.

Небензя объяснил, что российско-турецкие соглашения, достигнутые ранее, подтверждают территориальную целостность Сирии и неприемлемость сепаратизма на ее территории. Он также подчеркнул, что причиной конфликта на северо-востоке страны стал «эксперимент геополитического инжиниринга», целью которого было противопоставить друг другу курдов и арабов.

22 октября российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) было объявлено 9 октября. 17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.

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