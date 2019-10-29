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Россия объявила о досрочном уходе курдов от границы в Сирии

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Вооруженные курдские формирования ушли из зоны безопасности, которая создается на севере Сирии вдоль границы с Турцией, раньше обозначенного срока. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, «отвод с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен». Министр добавил, что в освобожденные районы зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.

Шойгу на встрече с министром обороны Армении Давидом Тонояном также отметил, что обе страны получают значительный опыт, оказывая Дамаску гуманитарную помощь и разминируя сирийскую территорию. Он подчеркнул, что от мин избавили уже более 100 квадратных километров.

Ранее представители курдских формирований «Демократических сил Сирии» (ДСС) сообщали, что окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы. Отмечалось, что до этого они активно обсуждали с Россией свои возражения, однако согласились на мирную инициативу.

Сирийские военные и российские военные полицейские вошли на север Сирии в рамках соглашения с Турцией. Об их вводе, а также прекращении турецкой военной операции «Источник мира» 22 октября договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом вдоль нее также появились 15 постов сирийской погранслужбы.

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