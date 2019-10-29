Россиян обстреляли в Сирии

Группа людей, среди которых были российские военные полицейские, попала под обстрел на севере Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на курдские СМИ.

Как отмечается, это произошло в районе погранперехода ад-Дербасийя на границе с Турцией. В результате пять человек пострадали, есть ли среди них граждане России, не уточняется.

В то же время агентство SANA уточняет, что ранения получили шесть местных жителей. По его данным, обстрел велся с турецкой стороны.

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