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03:04, 1 июля 2026Мир

В США оценили положение ВСУ

Профессор Сакс заявил, что ВСУ потеряли много людей, а Россия продолжает наступать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в эфире YouTube-канала, что российские войска продолжают продвигаться вперед, нанося Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительный ущерб, тогда как европейские страны по-прежнему заявляют о возможной победе Украины.

«Украина потеряла большую часть армии, и <…> русские продвигаются вперед. Но в Европе говорят, что теперь мы победим Россию. Это уму непостижимо», — отметил эксперт.

Вместе с тем профессор предостерег европейцев от провокаций в отношении России. По его мнению, в современной западной политике ощущается нехватка взвешенного подхода.

Сакс выразил мнение, что попытки провоцировать ядерную сверхдержаву являются крайне опасной стратегией, отметив, что особенно активно подобную линию проводят небольшие государства, в том числе страны Балтии. «Эти люди рискуют нашими жизнями», — заключил он.

Ранее Сакс заявил, что поведение Прибалтики по отношению к России неприемлемо. Он возложил основную ответственность на Европу. По его мнению, «она не проявила ни малейшего интереса, ни малейшей способности вести хоть какую-то дипломатию».

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