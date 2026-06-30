«Они заплатят огромную цену». Финляндия изменила конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. К чему приведет это решение?

Саймонс: Размещение ядерного оружия в Финляндии приведет ко второму Карибскому кризису

Возможное размещение Соединенными Штатами ядерного оружия в Финляндии приведет ко второму Карибскому кризису, так как России придется ответить на эту угрозу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Ситуация имеет все шансы быстро перерасти в Карибский кризис, поскольку Россия не может допустить развития событий без симметричного ответа Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

1 июля в Финляндии вступили в силу поправки к конституции, которые разрешают ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Что последует за этим решением, какие угрозы это создает для России и может ли это привести к политическому кризису — в материале «Ленты.ру».

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Что известно о решении Финляндии разрешить размещение ядерного оружия?

26 июня президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону об атомной энергии.

Согласно новой версии закона, теперь оборот ядерных материалов регулируется Уголовным кодексом.

В законе указаны исключения, разрешающие ввозить ядерное оружие, — эта мера допускается в целях военной обороны Финляндии, совместной обороны НАТО или в рамках иного оборонного сотрудничества

На этом фоне североевропейская республика ужесточила риторику в отношении Москвы. 28 июня министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что время для переговоров Европейского союза (ЕС) с Россией «еще не пришло».

«Я считаю нормальным то, что на официальном уровне готовятся переговоры, однако для переговоров между политиками время еще не пришло», — сказала глава внешнеполитического ведомства.

По словам главы финского МИД, нет ничего плохого в том, что в Европе собираются группы, которые размышляют о дальнейших шагах в контексте переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Однако она отметила, что при этом не должно создаваться впечатления, будто Европа отчаянно ищет возможности для переговоров.

Однако не все в стране поддержали решение руководства. Как заявил финский политик Армандо Мема, решение правительства Финляндии по ядерному оружию является безответственным и опасным.

Шаг по снятию запрета на ядерное оружие был совершенно безответственным со стороны Финляндии, его не следовало допускать. Больше НАТО означает больше проблем, Украина — хороший пример того, что может произойти в Финляндии Армандо Мема финский политик

Он выразил уверенность в том, что такое решение объясняется только ненавистью к России в правящих кругах страны. По его мнению, Москва не представляет угрозы для Финляндии.

Как отметил Саймонс, Финляндия поставила себя в положение государства, пошедшего по пути саморазрушения.

Финляндия подчинилась истеричному антироссийскому мышлению и превратилась в очередную базу для американской империи Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

При этом он предположил, что Вашингтон может разместить ядерное оружие без ведома Хельсинки.

«США не нужно спрашивать или говорить, хотят ли они поставить там ядерное оружие. Финляндия не обладает возможностью и ресурсами для размещения таких сил в рамках своей суверенной системы, которая теперь подчинена Вашингтону», — подчеркнул исследователь.

Какие угрозы несет решение Финляндии для России?

Как отметил Саймонс, США хотят через Финляндию оказать давление на Россию.

США понимают ядерное оружие как физическую и психологическую угрозу, и это вызов для российских интересов в сфере безопасности Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Однако эксперт подчеркнул, что главные потери от этого шага понесут не Москва или Вашингтон, а именно Хельсинки.

«Именно Финляндия, а не США заплатит цену за свое поведение на российской границе. Американское руководство пытается использовать пешек и марионеток, чтобы те принесли себя в жертву ради "американского мира". Конечно, все это нацелено на сдерживание России и стран Глобального Юга», — добавил собеседник.

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Как Россия отреагирует на действия Финляндии?

Саймонс сравнил действия США и Финляндии с размещением американских ракет в Турции, которое привело к Карибскому ракетному кризису 1962 года. По его мнению, современной России следует поступить симметрично.

Как и в случае с Советским Союзом в 1962 году, нужно противостоять попыткам изменить баланс сил (...) Россия должна аналогично ответить противнику, только им являются США. Финляндия — это добровольная и ничего не понимающая пешка Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

29 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии.

«Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты. В связи в этим финскому народу стоило бы задуматься, приведет ли это решение их элит к повышению безопасности самой Финляндии», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что снятие запрета на размещение ядерного оружия — беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России.