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21:31, 29 июня 2026Мир

В Финляндии высказались о последствиях опасного решения против России

Мема: Снятие запрета на ввоз ядерного оружия безответственно со стороны Финляндии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Решение правительства Финляндии об отмене запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории является безответственным и опасным. Об этом заявил финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

«Шаг по снятию запрета на ядерное оружие был совершенно безответственным со стороны Финляндии, его никогда не следовало допускать. Больше НАТО означает больше проблем, Украина — хороший пример того, что может произойти в Финляндии», — сказал он.

Он выразил уверенность в том, что такое решение объясняется только ненавистью к России в правящих кругах страны. По его мнению, Москва не представляет угрозы для Финляндии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. В МИД России пообещали принять военно-технические и политические меры реагирования.

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