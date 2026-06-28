Финляндия сделала заявление о переговорах с Россией

Глава МИД Финляндии Валтонен: Время для переговоров ЕС с Россией еще не пришло

Время для переговоров Европейского союза (ЕС) с Россией еще не пришло. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Я считаю нормальным, что на официальном уровне готовятся переговоры. Однако для переговоров между политиками время еще не пришло», — сказала она.

По словам главы финского МИД, нет ничего плохого в том, что в Европе собираются группы, которые размышляют о дальнейших шагах в контексте переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Однако она отметила, что при этом не должно создаваться впечатления, будто Европа отчаянно ищет возможности для переговоров.

Ранее стало известно, что финские города, которые расположены у границы с Россией, пострадали из-за закрытия переходов. Уточняется, что закрытие границ — это беспрецедентный шаг в условиях отсутствия вооруженного конфликта между государствами.