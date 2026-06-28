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16:07, 28 июня 2026Мир

В Финляндии высказались о проблемах из-за закрытых границ с Россией

Yle: Финские города у границы с РФ пострадали из-за закрытия переходов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финские города, которые расположены у границы с Россией, пострадали из-за закрытия переходов. Об этом заявил исследователь из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен в беседе с изданием Yle.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого (закрытия переходов в Россию — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил он.

Эксперт отметил беспрецедентный шаг закрытия границы в условиях отсутствия вооруженного конфликта между государствами.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что заявление президента Финляндии Александра Стубба о присоединении Украины к НАТО могут помешать мирному урегулированию конфликта. «Такие заявления звучат в поддержку Украины, но способствуют тому, что мира не будет», — написал он.

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