Дизен: Слова Стубба о вступлении Украины в НАТО мешают мирному урегулированию

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о присоединении Украины к НАТО могут помешать мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Такие заявления звучат в поддержку Украины, но способствуют тому, что мира не будет. Если им не была бы безразлична Украина, они призывали бы к диалогу с Москвой по вопросам общеевропейской безопасности», — написал он.

Ранее гражданин Бразилии Эрик Феррейра заявил, что вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) после обещаний службы в безопасном тыловом районе, однако в итоге оказался на линии боевого соприкосновения. Сообщается, что Министерство иностранных дел Бразилии следит за ситуацией вокруг Соариша и поддерживает связь с его семьей.