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02:50, 1 июля 2026Экономика

Финляндия приостановила одно соглашение с Россией

Финляндия приостановила соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Финляндия приостановила соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения, решение вступило в силу 1 июля. На это обратило внимание ТАСС.

Уточняется, что Минфин России в марте 2026 года предупредил о решении Финляндии приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 04.05.1996.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. В МИД России пообещали принять военно-технические и политические меры реагирования.

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