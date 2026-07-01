Финляндия приостановила одно соглашение с Россией

Финляндия приостановила соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения

Финляндия приостановила соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения, решение вступило в силу 1 июля. На это обратило внимание ТАСС.

Уточняется, что Минфин России в марте 2026 года предупредил о решении Финляндии приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 04.05.1996.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. В МИД России пообещали принять военно-технические и политические меры реагирования.