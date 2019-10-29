Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

На северо-востоке Сирии зафиксированы первые столкновения между сирийскими и турецкими войсками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что в упомянутом районе были зафиксированы первые прямые столкновения между солдатами сирийского президента Башара Асада и Турции, которые можно охарактеризовать как стычки. Других подробностей пока не приводится.

Материалы по теме Пришел и остался Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значилась борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru