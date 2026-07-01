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03:10, 1 июля 2026Россия

В России высказались о полном исчезновении малых городов

Голов: Малые города в России полностью не исчезнут, мы для этого и работаем
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов в разговоре с ТАСС прокомментировал вероятность полного исчезновения малых городов в России.

Голов отметил, что такой сценарий выглядит утопическим и он уверен, что все люди не переедут из маленьких населенных пунктов.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Мы для этого и работаем, чтобы как раз малые города не исчезли. Потому что площадь нашей страны огромная, если исчезнут малые города, будут [только] агломерации, это с точки зрения безопасности не очень правильно», — добавил сенатор.

Кроме того, на сегодняшний день в маленьких городах работают промышленные и социальные объекты. А также есть люди, которые из поколения в поколение чтят историю своего рода, живут в малых городах и не уезжают, подчеркнул Голов.

Ранее же депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предрек мылам российским городам будущее Кремниевой долины.

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