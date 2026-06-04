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21:04, 4 июня 2026Экономика

Малым городам России предрекли будущее Кремниевой долины

Депутат Говырин: Малые города станут площадками для высокотехнологичных рынков
Виктория Клабукова
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Малые города России имеют потенциал Кремниевой долины. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, его слова приводит Life.ru.

По мнению парламентария, в будущем малые российские города станут площадками для новых высокотехнологичных рынков полного цикла, где было бы отлажено производство на всех этапах, от разработки до сбыта. «Полный цикл появляется тогда, когда на одной территории есть заказчик, разработчик, испытательная база, производство, сервисное обслуживание, подготовка кадров и рынок сбыта», — пояснил Говырин. Именно в таких условиях, по его словам, появляется новая экономическая среда. Производство может быть представлено приборостроением, агротехом, коммунальными или медицинскими технологиями, цифровыми сервисами или беспилотными системами.

Реализовывать такой подход нужно уже сейчас, не ожидая изменений федерального законодательства. Результаты эксперимента нужно оценивать по нескольким параметрам: сокращение сроков подключения к сетям, запуск производства, снижение аварийности, кооперация с местными компаниями и рост числа рабочих мест. Активному участию городов в эксперименте поспособствует быстрый отбор заявок, сопровождение региона, доступ к льготному финансированию, помощь с сертификацией и выходом на заказчиков.

«Главная задача малых городов — стать территориями практической сборки новых решений», — отметил Говырин. Эффективность такой стратегии уже демонстрирует Доброград Владимирской области, Ивановская область и Татарстан. Благодаря взаимосвязи правового режима с инфраструктурой, кадрами, заказом, инвестициями и комфортной средой для жизни малые города могут стать полноценной точкой технологического роста.

Ранее сообщалось, что россияне стали покидать большие города, отдавая предпочтение малым и деревням. Такое «обратное движение» остается нишевым и во многом объясняется соображениями экономии.

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