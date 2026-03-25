Россияне стали покидать крупные города по одной причине

Риелтор Шурыгин: Россияне из экономии переезжают в малые города и села

Россияне все чаще уезжают из больших городов в деревни. О причинах такого поведения aif.ru рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

Согласно статистике внутренней миграции, россияне продолжают отдавать предпочтение городам-миллионникам, прежде всего устремляясь в Москву и Санкт-Петербург. Однако сейчас в стране наблюдается тенденция к переезду в малые города, набирает обороты и рурализация — отток населения в села. Тренд «обратного движения» является нишевым, но довольно устойчивым, считает Шурыгин. Его развитию способствуют удаленные заработки, упрощение логистики и господдержка малых городов и поселений. Из соображений экономии все чаще граждане решаются переехать в маленький город, чтобы обзавестись жильем подешевле.

Миграция наблюдается в пределах крупных городов. Многие жители делают выбор в пользу собственного дома или таунхауса в пригороде, не лишаясь работы в мегаполисе и цифровой инфраструктуры. Не меньшим значением при выборе места жительства обладают качество образования, медицины, среды, поэтому массового переезда в деревни эксперт не прогнозирует. «Есть точечная репатриация в малые города, усиление пригородов крупных центров и рост индивидуального жилищного строительства вокруг агломераций», — заключил Шурыгин.

Ранее в Госдуме предложили переселять нуждающихся россиян в заброшенные деревни, чтобы возродить малые населенные пункты.