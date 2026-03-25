Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 25 марта 2026

Россияне стали покидать крупные города по одной причине

Риелтор Шурыгин: Россияне из экономии переезжают в малые города и села
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне все чаще уезжают из больших городов в деревни. О причинах такого поведения aif.ru рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

Согласно статистике внутренней миграции, россияне продолжают отдавать предпочтение городам-миллионникам, прежде всего устремляясь в Москву и Санкт-Петербург. Однако сейчас в стране наблюдается тенденция к переезду в малые города, набирает обороты и рурализация — отток населения в села. Тренд «обратного движения» является нишевым, но довольно устойчивым, считает Шурыгин. Его развитию способствуют удаленные заработки, упрощение логистики и господдержка малых городов и поселений. Из соображений экономии все чаще граждане решаются переехать в маленький город, чтобы обзавестись жильем подешевле.

Миграция наблюдается в пределах крупных городов. Многие жители делают выбор в пользу собственного дома или таунхауса в пригороде, не лишаясь работы в мегаполисе и цифровой инфраструктуры. Не меньшим значением при выборе места жительства обладают качество образования, медицины, среды, поэтому массового переезда в деревни эксперт не прогнозирует. «Есть точечная репатриация в малые города, усиление пригородов крупных центров и рост индивидуального жилищного строительства вокруг агломераций», — заключил Шурыгин.

Ранее в Госдуме предложили переселять нуждающихся россиян в заброшенные деревни, чтобы возродить малые населенные пункты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Масштаб поражает». Мировая держава готовится к конфликту с США. Где может произойти столкновение с американскими войсками?

    В Госдуме заявили о колоссальных потерях российских аграриев

    В Москве построили дома для летучих мышей

    Масштабы разрушений после взрыва в Севастополе резко выросли

    Неожиданный фактор связали с ростом смертности от инфарктов и инсультов

    Стало известно о съемках нового фильма по «Властелину колец»

    Спасатели нашли останки жертвы крокодила

    Пожар охватил люксовый отель в центре Парижа и попал на видео

    Пациент российской клиники заявил о сломанных ребрах при попытке привязать его к кровати

    Работа грозящего уничтожением целого рода деятельности ВСУ отряда попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok