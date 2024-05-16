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14:54, 16 мая 2024Экономика

В России нашли способ «оживить» деревни

Депутат Колунов: нужно переселять нуждающихся в заброшенные деревни

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Нуждающихся россиян нужно переселять в заброшенные деревни, чтобы «оживить» такие населенные пункты. Способ справиться с проблемой нашел депутат Госдумы Сергей Колунов, передает «360».

Колунов отметил, что все больше людей переезжают в центральную часть России из деревень на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Чтобы такие деревни не оказывались заброшенными, нужно придумать механизм, при котором власти будут распоряжаться дальнейшей судьбой деревенских домов.

«Если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», — предложил депутат.

Парламентарий считает, что таким образом удастся сохранить ухоженный внешний вид деревень. Населенные пункты возродятся и в них начнет развиваться инфраструктура.

Ранее в деревне Грибаны Пермского края обнаружили самую дешевую в России историческую усадьбу. Объект можно купить за 950 тысяч рублей.

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      Александра Качан
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