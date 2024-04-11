Названа стоимость самой дешевой исторической усадьбы в России

Самая дешевая историческая усадьба в России обойдется в 950 тысяч рублей

Самую дешевую историческую усадьбу в России обнаружили в Пермском крае. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики исследовали регионы России и сравнили стоимость располагающихся там старинных усадеб. Дешевле всего обойдется объект в деревне Грибаны Пермского края на улице Дружбы. Владелец хотел бы получить за него 950 тысяч рублей. Это бывший купеческий дом 1910 года постройки, со стенами из красного кирпича и фундаментом из натурального камня толщиной примерно 1,5 метра.

Самая дорогая усадьба расположена в Московской области. Объект стоимостью 150 миллионов рублей находится в Троицком административном округе, в Щаповском поселении, поселке Спортбаза. Дом в стиле модерн построен в 1904 году по заказу купца Дмитрия Филиппова.

В Псковской области аналитики обнаружили усадьбу за 49 миллионов рублей. Предполагается, что она была построена в середине XIX века для псковской ветви шведской семьи Левенгагенов. Здание расположено в деревне Лющик Плюсского района.

В Твери на улице Достоевского был найден объект за 36 миллионов рублей. Это бывшая купеческая усадьба, объект культурно-исторического наследия ХIХ века. В Калязине Тверской области на Кашинской улице расположена усадьба, за которую продавец хотел бы получить 2,2 миллиона рублей.

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