Ученым дали совет по общению с инопланетянами

IAA посоветовала не передавать инопланетянам сообщения без консультаций с ООН

Международная академия астронавтики (IAA) выступила с рекомендацией, согласно которой ученым не следует отправлять ответы внеземным цивилизациям без предварительного согласования их содержания с Организацией Объединенных Наций (ООН).

В пресс-релизе академии подчеркивается, что решение о том, отвечать ли на сигнал при подтвержденном обнаружении разумной жизни за пределами Земли, должно приниматься всем человечеством. Поэтому любая передача сообщений должна предваряться международными консультациями, особенно в рамках такого органа, как ООН, который представляет широкий круг интересов.

Обновленная декларация принципов по проведению астрономического поиска внеземного разума, принятая в 2026 году, содержит эту рекомендацию в качестве одного из ключевых положений.

Ранее в Великобритании астрономом Брайан Лаки из Оксфордского университета раскрыл способы найти древнюю инопланетную цивилизацию.