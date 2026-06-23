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Из жизни
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08:04, 23 июня 2026Из жизни

Раскрыт способ найти древнюю инопланетную цивилизацию

Астроном Лаки: Древнюю инопланетную цивилизацию можно найти по руинам ее строений
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании астрономом Брайан Лаки из Оксфордского университета раскрыл способы найти древнюю инопланетную цивилизацию. Об этом пишет Gizmodo.

Ученый отметил, что даже если человечество не первая развитая цивилизация во галактике, ее предшественники могли давно исчезнуть по тем или иным причинам. Лаки считает, что самый надежный способ найти такие древние цивилизации — это поиск руин их крупнейших сооружений на планетах и в космосе.

Одним из таких сооружений Лаки считает так называемую сферу Дайсона — гипотетическую структуру, состоящую из множества объектов, которые окружают звезду для получения энергии. Ученый заявил, что за таким колоссальным сооружением нужно будет постоянно следить, корректировать его орбиту и так далее. Если цивилизация прекратит существование, оставленные без присмотра спутники вокруг звезды начнут сходить с орбит, сталкиваться и в итоге образуют огромное облако мелких обломков или технозерен.

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«Если Солнечная система пройдет через это пространство, планеты подвергнутся воздействию этих технозерен, а некоторые из них могут мягко упасть в реголит, например, на Луне», — уверен Лаки. Астроном добавил, что строения древних космических цивилизаций теоретически могут находиться даже в пределах Солнечной системы.

Ранее ученая из Австралии Кэрол Оливер назвала печальную причину отсутствия контакта с инопланетянами. По ее мнению, инопланетяне могут избегать путешествия на огромное расстояние к Земле из-за так называемого проклятия времени.

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