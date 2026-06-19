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Из жизни
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09:09, 19 июня 2026Из жизни

Названа печальная причина отсутствия контакта с инопланетянами

Астробиолог Оливер назвала проклятие времени причиной отсутствия контакта с пришельцами
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ученая из Австралии Кэрол Оливер назвала печальную причину отсутствия контакта с инопланетянами. Об этом пишет Daily Star.

Профессор астробиологии Кэрол Оливер из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее предположила, что если разумные существа на некой другой планете существуют и знают о людях, они могут избегать путешествия на огромное расстояние из-за так называемого проклятия времени. Полет в другую звездную систему на скорости, близкой к скорости света, согласно специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, приведет к тому, что время на космическом корабле будет идти медленнее, чем на их родной планете.

В итоге, когда посетившие Землю инопланетяне вернутся домой, никого из их близких уже не будет в живых. «Они вернулись бы в мир, заметно постаревший, с тех пор как они улетели. Возможно, старше на столетие или больше. Они стали бы изгнанниками времени», — пояснила Оливер.

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Она также отметила, что само путешествие на сотни триллионов километров с огромной скоростью может быть смертельно опасно. Оливер сказала, что даже мизерное количество атомов водорода, находящегося в межзвездном пространстве, при скорости корабля, близкой к скорости света, может нагреть и разрушить корпус за счет трения.

Кроме того, земная атмосфера может быть токсичной для инопланетян, и им, скорее всего, понадобится защитное снаряжение. Оливер отдельно подчеркнула, что во множестве рассказов людей, которые якобы видели пришельцев, почти нет упоминаний о скафандрах, что представляется ей странным.

Ранее ветеран НАСА Джентри Ли заявил о своей убежденности в существовании инопланетян. При этом ученый, который занимает пост главного инженера Управления по исследованию Солнечной системы в Лаборатории реактивного движения, уверен, что пришельцы не посещали Землю.

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