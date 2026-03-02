Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 2 марта 2026Из жизни

Ветеран НАСА рассказал об инопланетянах

Ветеран НАСА Джентри Ли: инопланетяне существуют, но никогда не посещали Землю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Imaginary Alley Cat / wikipedia

Ветеран НАСА Джентри Ли считает, что инопланетяне существуют, но никогда не посещали Землю. Об этом пишет издание Daily Mail.

На конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) ученый заявил, что не существует доказательств посещения Земли инопланетянами. «Если вы верите в обратное, вас вводят в заблуждение», — добавил он.

При этом Ли убежден, что внеземная жизнь существует. По его словам, космические телескопы обнаружили огромное количество планет у других звезд. «Если этот участок неба репрезентативен для всей галактики, а у нас нет оснований считать иначе, то в нашей галактике около триллиона планет», — объяснил он. По мнению Ли, исследователям следует быть готовыми к встрече с организмами, которые значительно отличаются от земных.

Материалы по теме:
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023

Джентри Ли работает в НАСА с 1968 года. Первым проектом в его карьере была отправка к Марсу межпланетного аппарата «Викинг». Сейчас Ли занимает пост главного инженера Управления по исследованию Солнечной системы в Лаборатории реактивного движения.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к иранским военным с ультиматумом

    «Евротройка» пригрозила Ирану

    Посольство сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

    Посол рассказал о планах стран НАТО против России

    Звезда номинированного на «Оскар» фильма вышла в свет в прозрачном наряде

    Замужняя женщина столкнулась с проблемой из-за орального секса

    Украину попросили помочь в отражении атак Ирана

    Британия одобрила просьбу США об ударах в Иране

    Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский город

    В Иране раскрыли последствия атаки на базу США в Иракском Курдистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok