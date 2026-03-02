Ветеран НАСА рассказал об инопланетянах

Ветеран НАСА Джентри Ли: инопланетяне существуют, но никогда не посещали Землю

Ветеран НАСА Джентри Ли считает, что инопланетяне существуют, но никогда не посещали Землю. Об этом пишет издание Daily Mail.

На конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) ученый заявил, что не существует доказательств посещения Земли инопланетянами. «Если вы верите в обратное, вас вводят в заблуждение», — добавил он.

При этом Ли убежден, что внеземная жизнь существует. По его словам, космические телескопы обнаружили огромное количество планет у других звезд. «Если этот участок неба репрезентативен для всей галактики, а у нас нет оснований считать иначе, то в нашей галактике около триллиона планет», — объяснил он. По мнению Ли, исследователям следует быть готовыми к встрече с организмами, которые значительно отличаются от земных.

Джентри Ли работает в НАСА с 1968 года. Первым проектом в его карьере была отправка к Марсу межпланетного аппарата «Викинг». Сейчас Ли занимает пост главного инженера Управления по исследованию Солнечной системы в Лаборатории реактивного движения.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

