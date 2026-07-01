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02:40, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка почувствовала «гнилостный запах» и опозорилась перед дюжиной мужчин

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photo Spirit / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником InfamousValue466 рассказала, как опозорилась перед 12 пожарными и своим арендодателем. Это произошло из-за того, что ночью она внезапно почувствовала в квартире «гнилостный запах».

«После этого, около двух часов ночи, у меня закружилась голова. [Заподозрив утечку газа], я собиралась поехать переночевать к подруге, однако решила не оставлять соседей в опасности и позвонила в пожарную службу. Вскоре приехали две пожарные машины. Их экипаж — 12 человек — подтвердили, что утечки нет», — написала девушка.

Уже утром она рассказала об инциденте арендодателю. Тот заявил, что ей сначала стоило позвонить ему — в этом случае мужчина сообщил бы девушке, что дом не подключен к системе газоснабжения.

«Я чувствую себя невероятно глупой. Единственное небольшое утешение в том, что [запах возник из-за того,] на чердаке действительно была мертвая белка. Я просто не могу поверить, что вызвала 12 пожарных в дом, в котором даже нет газа. От стыда мне даже не хочется выходить из квартиры», — заключила автор.

Ранее застигнутый врасплох на унитазе сотрудник спровоцировал эвакуацию всего здания. Будучи ответственным за безопасность офиса, он проигнорировал срабатывание пожарной сигнализации.

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