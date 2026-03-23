07:30, 23 марта 2026

Застигнутый врасплох на унитазе сотрудник спровоцировал эвакуацию всего здания

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Downtown_Company_481 рассказал о том, как стал причиной вызова пожарной бригады. Он уточнил, что все произошло в здании, где он отвечал за безопасность.

По словам мужчины, если в здании срабатывала пожарная сигнализация, сначала включался сигнал предварительного оповещения. Его нужно было сбросить в течение минуты, если тревога была ложной.

Однажды, услышав этот сигнал, автор отключил сигнализацию и позвонил на кухню, чтобы спросить, почему она сработала. Там мужчину заверили, что причиной стала беспечность поваров, работавших в расположенном в здании ресторане.

«Довольный своей победой, я решил, что пора сделать перерыв и заняться тем, что у меня получается лучше всего. Когда я, [сидя на унитазе], делал свои дела, я вновь услышал сигнал предварительного оповещения. Мог ли я выбежать из туалета с голой задницей, перемазав ягодицы? Да. Мог ли я подтянуть штаны, намочив их при этом еще и спереди? Несомненно», — написал автор.

Но вместо этого, решив, что ему недостаточно платят, мужчина предпочел просто подождать минуту и дал сработать основной сигнализации. В итоге здание пришлось эвакуировать, а разбираться с причинами приехал пожарный расчет, не обнаруживший, впрочем, никаких серьезных проблем.

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.

