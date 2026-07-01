Отчим возжелал взрослую падчерицу и возненавидел себя за это

Эксперт по сексу и отношениям Лаура Коллинз дала совет отцу, возжелавшему взрослую падчерицу и ненавидящему себя за это. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам мужчины, много лет назад он женился на женщине, у которой была шестилетняя дочь. В браке у них родилось двое общих детей. Автор письма добавил, что затем они с супругой развелись, но он всегда старался поддерживать хорошие отношения со всеми тремя детьми.

Однако все изменилось, когда девушка вернулась из университета. Мужчина заметил, что из неуклюжего подростка она превратилась в красивую молодую женщину с карьерными амбициями. Тогда же падчерица решила жить с отчимом, поскольку его квартира находится недалеко от ее работы.

Мужчина с радостью согласился, но вскоре пожалел об этом. «Когда я ночью лежу один в постели, то фантазирую о ней в сексуальном плане, хотя на самом деле не хочу этого и знаю, что это неуместно. Я ненавижу себя за такие мысли и иногда думаю, что проще всего было бы попросить ее уйти и вообще вычеркнуть ее из моей жизни. Но я знаю, что если бы я это сделал, она бы очень расстроилась», — написал он и попросил совета.

В ответ Коллинз посоветовала установить здоровые границы: сохранять родительскую дистанцию и перестать воспринимать девушку как объект сексуального желания. «Избегайте ситуаций физической близости, например, когда вы устраиваетесь на диване перед телевизором. У детей и родителей, связанных кровными узами, обычно есть естественный барьер, который не позволяет им подходить слишком близко. Но если его нет, вам необходимо предпринять шаги, чтобы создать границы», — порекомендовала коуч.

Она также отметила, что в жизни мужчины не хватает полноценных отношений с кем-то его возраста. Эксперт по отношениям посоветовала автору письма зарегистрироваться в приложении для знакомств и общаться с кем-то, кроме падчерицы.

Ранее Коллинз рассказала, когда нельзя соглашаться на секс втроем. По ее мнению, ничего хорошего не получится, если пойти на этот шаг ради другого человека.