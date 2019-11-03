Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Колонна военнослужащих США попала под обстрел в Сирии. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.
По его словам, информацию об инциденте российской стороне передали представители американского командования.
Обстрел велся с территории, подконтрольной протурецким боевикам из Сирийской свободной армии (ССА). Обошлось без жертв. Всего за прошедшие сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.
1 ноября российские и турецкие военные приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы. О вводе в регион российской военной полиции, а также прекращении турецкой военной операции «Источник мира», 22 октября договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом вдоль нее также появились 15 постов сирийской погранслужбы.